Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Псковская область 80-летие Победы
Ансамбль на террасе «Покровского»
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Лев в клетке
Агростартапы Псковской области
 
 
 
ещё Недвижимость 09.06.2025 16:256 Псковский «Магеллан» оспаривает требование демонтировать торговый комплекс 13.06.2025 15:060 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как псковичам выгодно купить жилье? 12.06.2025 10:540 «Квадратные метры»: Анализ финансовых инструментов при покупке квартир. ВИДЕО 11.06.2025 16:270 Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове 09.06.2025 16:256 Псковский «Магеллан» оспаривает требование демонтировать торговый комплекс 08.06.2025 22:000 Владимир Путин подписал закон о возможности применения биометрии при сделках с недвижимостью
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:396 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как псковичам выгодно купить жилье?

13.06.2025 15:06|ПсковКомментариев: 0

Новый выпуск программы «Квадратные метры» вышел на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как выгоднее приобрести квартиру, рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак. 

 

- Олег Михайлович, расскажите о том, как все-таки псковичам можно выгодно приобрести квартиры в 2025 году?

- Сейчас будет очень много цифр, но те, кто внимательно послушает то, о чём сейчас я расскажу, мягко говоря, удивится, потому что я сейчас выдам такую эксклюзивную информацию, которую я не слышал нигде и ни от кого. 

Я хочу представить несколько вариантов приобретения квартир в новостройках. Итак, первый и самый простой вариант, который сегодня существует, это получение ипотеки под обычную ставку. Это не льготная ипотека, которая составляет 6%, это обычная ипотечная ставка. Буквально несколько недель назад она была 28,7%. Сейчас она уже упала до 25%. За основу мы с вами возьмем среднюю двухкомнатную квартиру. Как известно, цена в нашем городе Пскове на двухкомнатные квартиры колеблется в районе 90 тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от района, этажа, степени готовности дома. Средняя площадь двухкомнатной квартиры в нашем регионе составляет порядка 55 квадратных метров. То есть возьмем условную цифру 5 миллионов рублей, это стоимость квартиры. И вот гражданин решил приобрести ее в ипотеку без льготных программ, просто в обычную рыночную ипотеку.

Гражданин имеет на руках сумму, которую необходимо внести как первоначальный взнос для получения данной ипотеки. Эта сумма - миллион рублей. То есть сумма кредита, которую гражданину необходимо получить в рамках этой ипотечной программы, составляет 4 млн рублей. Ставка на сегодняшний день 25%, как я уже сказал. Среднее количество лет буквально за год выросло. Если раньше среднее количество лет ипотеки составляло в районе 8, сейчас уже в районе 25. Граждане обычно берут на 30 лет и гасят раньше. Все берут на максимальный срок, но вот гасили в течение 7-8 лет. Сейчас такого нет. 

Мы с вами понимаем, что и цены выросли, и все гораздо стало сложнее. Так вот, в случае, если гражданин берет эти 4 миллиона в ипотеку под 25% на 30 лет, то ежемесячные выплаты для него составят 84 тысячи рублей с копейками. И за вот эти 30 лет гражданин переплатит банку 21 миллион рублей. То есть, получив одну квартиру себе, банку он подарит 4 квартиры. Гражданин будет всю жизнь вкалывать, будет недоедать и экономить на всем, чтобы жить в своем жилье. А банкир просто будет сидеть и считать купюры.  

- Это мы еще исходим из того, что у этого некого «среднестатистического псковича» достаточно хорошая работа.

- Да, и мы также должны понимать такие базовые вещи, как ежемесячные коммунальные платежи, от которых никуда не денешься, где-то 4-5 тысяч рублей отдай. Мы должны понимать лекарственное обеспечение, у нас граждане среднего возраста, как минимум, в среднем, 2-3 тысячи на лекарства тратят, а пожилые, наверное, и побольше. Даже без еды и всего остального, почти 10 тысяч уйдет только на эти вещи. Дальше уже надо и покушать, и одежду надо менять. А если семья, дети, пожилые родители или какие-либо еще обременения, тут уже, наверное, к 150 надо зарабатывать. 

На практике ипотекой, которая не обладает какой-либо поддержкой, под рыночные проценты - люди практически не пользуются. Берут, но на какой-то совсем короткий срок и небольшие суммы. Допустим, кому-то надо из двушки в трешку переехать, и вот у него разница миллион, он сразу с первоначальным взносом отдал чуть ли не 80%, осталось 20%, и на эту сумму процент за полгода существенного ущерба не нанесет. Это был первый, скажем так, финансовый инструмент, который теоретически можно использовать. Если есть желание кормить банк, то можно четыре квартиры подарить банку, а себе оставить одну.

- Какие есть еще варианты?

- Второй вариант – это «Семейная ипотека». Хочу сразу сказать, что в нашем регионе для нее нужно иметь двух несовершеннолетних детей. Но на данный момент рассматривается предложение, которое практически уже на выходе. Может быть, в ближайшее время достаточно будет иметь всего одного несовершеннолетнего ребенка, тем самым этот продукт будет еще более востребован и будет еще больше стимулировать продажи квартир в новостройках. 

Наверное, «Семейная ипотека» немножко померкнет в глазах наших потенциальных покупателей. Рассчитываем ее под 6%. Опять же, стоимость квартиры берем 5 миллионов, свои средства – миллион, сумма кредита, которой нам необходим – 4 миллиона рублей, процентная ставка, как я уже сказал, – 6%. Берем на 30 лет. Тогда у нас с вами ежемесячные выплаты составят, я цифры привожу округленные, 24 тысячи рублей в месяц. 

- Это уже более понятные деньги, так сказать. 

- Да, это уже более приближено к реальности. Да, тяжело, непросто. На 24 тысячи тоже можно многое купить, однако это подъемно, это реально. Так вот, переплата по данному кредитному продукту за 30 лет составит 4 631 000 рублей.  И вот тут важно понимать, что стоимость квартиры, с учетом того, что она стоила 5 млн и мы переплатили банку 4 631 000, будет стоить 9 631 000.

Теперь смотрите дальше. Те же базовые цифры, но количество лет по ипотеке не 30, а 7. Так вот, за 7 лет нужно будет напрячься, и в месяц ежемесячные выплаты составят 58 000 рублей. Нечто среднее между нереальным и более-менее реальным.

- Может ли кто-то эту сумму потянуть? 

- Да, такие семьи есть. Переплата в этом случае составит всего 900 тысяч. То есть если мы берем ипотеку на 7 лет, а не на 30, мы только 900 тысяч переплачиваем. И квартира, которая стоила 5 миллионов, теперь будет стоить для гражданина 5 900 000 рублей. А теперь давайте я немножечко вас удивлю. Смотрите, что получается. При этой самой льготной ставке 6% на 7 лет переплата 900 тысяч: вроде, неплохо. А давайте представим себе, что мы с вами очень грамотные люди и решили для себя вывести некую формулу, по которой мы отработали следующую вещь. Мы не стали заходить ни в какие ипотечные программы. Мы решили сделать по-другому.  Мы решили воспользоваться той ставкой, которая существует на сегодняшний день. Мы исходим из реальности сегодняшнего дня. Стоимость квадратного метра, ипотечные продукты, их проценты, а также вклады в банках. Так вот, на сегодняшний день средняя ставка составляет 19%, есть и выше. Давайте теперь представим себе, что гражданин проживает в какой-то квартире, но у него еще ее нет. Он ее снимает.  И платит он за коммунальные платежи вместе с арендой 25 тысяч рублей. За семь лет, о которых сейчас мы вами говорили, данный гражданин заплатит за съемное жилье 2 миллиона 100 тысяч рублей. Собственные средства у него также 1 миллион рублей, как и в предыдущем случае с ипотекой. Их он положил подставку 19% в банк. И ежемесячно этот гражданин откладывает всего 33 тысячи рублей. За семь лет этот гражданин отложит 2 миллиона 435 тысяч. Отложить - это значит положить на депозит. 

Соответственно, у него на депозите сумма составит через семь лет 8 миллионов рублей. То есть его доход, минус аренда квартиры, за этот год составит 9 млн 520 рублей. То есть теперь мы с вами видим, что если гражданин заходит на 7 лет под, казалось бы, выгодную ставку 6%, он получает квартиру стоимостью 5 900 000, из которых 900 отдал банку.  А если гражданин не заходит под эту ставку, то он имеет 9 500 000 рублей. 

- А если квартиры подорожают? 

- Знаете, я не уверен, что квартиры будут стоить прямо в разы дороже, нежели сейчас, через эти семь лет. Представьте себе ситуацию. Вы через семь лет. Квартира ваша вам обошлась в 5 900 000 рублей. Но не забывайте, что в этой квартире еще нужно сделать ремонт. Стоимость ремонта за квадратный метр в нашем регионе на сегодняшний день - от 20 тысяч рублей за квадратный метр. Это только ремонт, без мебели. Если вы хотите чуть лучше материал, обои получше и так далее, то 30 тысяч рублей вы за квадратный метр отдадите. Вот такие у нас сейчас градации, где-то от 20 до 30 тысяч рублей за квадратный метр стоит сделать ремонт квартире.

Так вот, к этим 5,9 млн, которые уже вроде как бы есть, но они в виде квартиры, нужно еще найти где-то миллион на ремонт. В случае, когда у вас на руках 9,5 млн, вы ремонт еще делаете себе,  мебель покупаете за эти деньги, а еще, может быть, и машину небольшую, понимаете?

- А есть ли еще какие-то варианты купить квартиру?

- Да, конечно, о них я расскажу в следующей программе. 

Беседовал Константин Калиниченко 

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 251 человек
13.06.2025, 16:000 «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на фестиваль «Бугровский гарнец» 13.06.2025, 15:420 Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён 13.06.2025, 15:400 Военные маневры «Спасите женщин» прошли на фестивале «Исаборг» 13.06.2025, 15:220 Тело мужчины обнаружили в акватории реки Ловать в Великолукском районе
13.06.2025, 15:200 Новое оборудование поступило в Псковский госпиталь для реабилитации ветеранов 13.06.2025, 15:060 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как псковичам выгодно купить жилье? 13.06.2025, 15:000 Фотограф должен быть на все руки мастер — руководитель свадебного агентства 13.06.2025, 14:400 На Земле началась вторая за сутки магнитная буря
13.06.2025, 14:200 Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского: программа с 13 до 15 июня 13.06.2025, 14:120 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025. ВИДЕО 13.06.2025, 14:000 Мода на натуральность и традиции: псковичам назвали современные свадебные тренды 13.06.2025, 13:400 Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова
13.06.2025, 13:200 Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей 13.06.2025, 13:110 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах. ВИДЕО 13.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025 13.06.2025, 12:590 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки. ВИДЕО
13.06.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах 13.06.2025, 12:400 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля 13.06.2025, 12:360 И полетели! 13.06.2025, 12:320 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ
13.06.2025, 12:200 «Клубничная» луна взошла в День России над Псковом 13.06.2025, 12:100 Большинство некурящих псковичей требуют запретить продажу электронных сигарет - опрос 13.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки 13.06.2025, 11:400 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025
13.06.2025, 11:300 Эксперт предупредил о возможности переплаты при пользовании кассой самообслуживания 13.06.2025, 11:200 Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту 13.06.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах 13.06.2025, 10:400 Стала известна программа второго дня Псковской парусной регаты
13.06.2025, 10:200 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки 13.06.2025, 10:000 Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня 13.06.2025, 09:470 Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках 13.06.2025, 09:400 Роспотребнадзор рассказал о пользе окрошки
13.06.2025, 09:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске 13.06.2025, 09:000 Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону 12.06.2025, 22:280 XXI Псковская парусная регата открылась в День России 12.06.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал о борьбе с гигантомастией у женщин
12.06.2025, 21:400 В псковском УФССП состоялась церемония награждения и присяги нового сотрудника 12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» 12.06.2025, 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области
12.06.2025, 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области 12.06.2025, 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025, 20:340 Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области 12.06.2025, 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение
12.06.2025, 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы 12.06.2025, 20:131 Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью 12.06.2025, 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор. ФОТО 12.06.2025, 19:500 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? ВИДЕО
12.06.2025, 19:331 Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест» 12.06.2025, 19:130 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок» 12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове 
12.06.2025, 18:271 Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома 12.06.2025, 18:200 Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России 12.06.2025, 17:560 Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии 12.06.2025, 17:450 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 июня
12.06.2025, 17:250 Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость 12.06.2025, 17:110 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России 12.06.2025, 16:530 Судьями Псковского областного суда назначены Владимир Борщ и Виктория Федорова 12.06.2025, 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре
12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове 12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 16:050 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО 12.06.2025, 15:540 Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ
12.06.2025, 15:450 Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский 12.06.2025, 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025, 15:190 Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов 12.06.2025, 15:040 Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову
12.06.2025, 14:470 На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел 12.06.2025, 14:430 Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов 12.06.2025, 14:380 У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова 12.06.2025, 14:270 Гендиректор компании «Россети Северо-Запад» поздравил псковичей с Днем России
12.06.2025, 14:210 Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах 12.06.2025, 14:140 Десятки байкеров и автолюбителей проехали колонной по Пскову в День России 12.06.2025, 13:551 Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году 12.06.2025, 13:370 Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru