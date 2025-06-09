Недвижимость

Великолучанин погасил долг по налогам в 10,5 млн рублей после ареста земельного участка

Арест земельного участка простимулировал должника из Великих Лук выплатить налоговую задолженность в размере 10 миллионов 500 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Фотография: УФССП РФ по Псковской области

На исполнении в отделении судебных приставов города Великие Луки находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по оплате налогов и сборов.

Зная о наличии задолженности, 46-летний мужчина не предпринял никаких действий для их погашения. Тогда судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера. Кроме того, было установлено, что в собственности у неплательщика имеется несколько земельных участков и нежилое помещение. Сотрудник ведомства незамедлительно выехал на место и составил акт описи и ареста имущества.

Не желая расставаться со своим имуществом, должник оплатил всю сумму. Платежное поручение, свидетельствующее о полном погашении, поступило в структурное подразделение ведомства.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.