Недвижимость

Доля срочных продаж квартир достигла 30%

В июне доля срочных продаж квартир достигла 12% от общего объема предложений на рынке Москвы и Московской области, а в целом по России — около 30%. Об этом рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Годом ранее доля подобных продаж не превышала 8%. Это максимальный показатель с 2022 года, когда россияне массово релоцировались в другие страны.

«Подобные квартиры в 67% случаев являются ипотечными или их владельца обременены другими кредитами. Также часто причиной срочной продажи становятся общие финансовые трудности. Таким образом, причина продажи — финансовые трудности и повышенная платежная нагрузка, то есть клиент понимает, что не справляется с платежами и принимает решение избавиться от недвижимости, погасив имеющие долги в полном размере», — сказал он.

Кроме того, росту доли подобных продаж способствовал закон, принятый в прошлом году, который разрешил реализовать самостоятельно ипотечную недвижимость, пишут «Известия».

«Чаще всего на срочную продажу выставляется жилье эконом- и комфорт-класса, стоимость которого составляла на стадии покупки 6–7 млн рублей и на текущий момент (на стадии продажи) составляет более 12 млн рублей. Данные средства клиент направляет на погашение остатка долговых обязательств и старается приобрести жилье на остаток средств, средний размер которого не превышает 8 млн рублей», — добавил эксперт.