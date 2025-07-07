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Недвижимость

В России упростили продажу квартир, купленных с ипотекой и маткапиталом

07.07.2025 16:11|ПсковКомментариев: 0

Семьи, купившие жилье в ипотеку и с использованием материнского капитала, смогут оформлять его в общую собственность без согласия банка - соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Продавать такие квартиры тоже будет проще.

По правилам, если маткапитал используется на покупку жилья, там должны быть выделены доли всем членам семьи. Но пока ипотека не выплачена, сделать это без согласия залогодержателя - то есть банка - нельзя. По задумке, люди должны были сначала погасить кредит, потом снять обременение и после этого в течение полугода выделить доли.

Однако если семья решала продать квартиру до выплаты ипотеки (например, чтобы купить взамен жилье побольше) - возникали проблемы. «Необходимость осуществить процедуры погашения кредита и выделения долей приводит к затягиванию сделок и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной», - отмечали парламентарии.

Теперь это ограничение снято. От банка больше не потребуется согласие на то, чтобы оформить жилье, купленное с ипотекой и маткапиталом, в общую собственность с супругом и детьми. Норма вступает в силу со дня опубликования закона.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, Соцфонд будет уведомлять семьи о перечислении маткапитала на выбранное направление. Потратить его можно на улучшение жилищных условий, на образование детей, на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет семьям с низким доходом, на товары и услуги для детей инвалидов, на накопительную пенсию одного из родителей. Стандартно уведомление будет приходить в течение месяца после перечисления средств. Если выбраны ежемесячные выплаты - то после перечисления последней выплаты. Это положение заработает с 1 января 2026 года, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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