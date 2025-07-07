Недвижимость

Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации в 2026 году

Запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026-го, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это важная инициатива — ее могут внести до конца весенней сессии.





Изначально с этой идеей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце июня. Тогда она призвала премьер-министра РФ Михаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке.



В 2024-м году более 50% выданных по программе кредитов пришлось на столичные регионы: Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом свыше 40% взявших кредиты граждан проживают вне этих субъектов РФ, отметила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что госпрограмма должна быть доступна в каждом регионе и использоваться для улучшения жилищных условий для семей с детьми, пишут «Известия».



По словам издания, семейная ипотека остается единственным доступным вариантом покупки недвижимости для многих россиян. Например, по итогам мая доля этой программы в выдачах приблизилась к 70%. Это значит, что три из четырех жилищных кредитов в РФ оформляют именно семьи с детьми.