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Депутаты обновили границы участков мировых судей в Великих Луках

Внесение изменений в статью закона «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Псковской области» приняли депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В новой редакции изложили границы судебных участков мировых судей города Великие Луки в целях указания наименований элементов улично-дорожной сети, не описанных в действующих границах судебных участков, приведения наименований отдельных улиц, проездов, переулков, тупиков в соответствие со сведениями, содержащимися в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Проектом вносятся следующие изменения в описание границ судебных участков:

Границы судебного участка №33:

дополняются улицами Благовещенская, Зимняя, Липовая, Отрадная, Сигорицкая, Соловьиная, Старореченская, проездом Новосокольнический, тупиком Новосокольнический;

в связи с переименованием наименование улицы «Парковая» изменяется на «Клевцова»;

переулок Новый исключается из границ судебного участка №33 в связи с нахождением в границах судебного участка №39;

на основании ходатайства мировых судей с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками №33 и №34 улица Винатовского указывается от улицы Новосокольнической до Нового моста (не включая его).

Границы судебного участка №34:

дополняются площадью Вознесения;

улицы Дворовая, Рокоссовского исключаются из границ судебного участка №34 в связи с отсутствием в ФИАС;

на основании ходатайства мировых судей с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками №33 и №34 границы судебного участка №34 дополняются улицей Винатовского от улицы Холмской до Нового моста (включая его).

Границы судебного участка №35:

дополняются улицей Новоказачья, проездом Совхозный;

переулок Подалешенский приводится в соответствие со сведениями, содержащимися в ФИАС;

переулок Новоказачий исключается из границ судебного участка №35 в связи с отсутствием в ФИАС.

Границы судебного участка №36:

дополняются улицами Аркадия Новодережкина, Братская (до границы города), Вертолетная, Воздухоплавателей, Михаила Лаврова, Нила Кирпичева, Павла Сухорученкова, Пилотная, Портовая (до границы города), Селягина, Сергея Лобазкина, Сергея Савельева, Часовая, Шлюйкова, проездами Аэроклубный, Кедровый, Пихтовый, тупиками Вербный, Дальний, Еловый, Ивовый, Облачный, Планерный;

с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками №36 и №40 улица Вокзальная указывается в границах четной стороны от улицы Гражданской в сторону увеличения нумерации домов (не включая дорогу).

Границы судебного участка №39:

дополняются улицами Братьев Лаптевых, Владимира Марго, Дорожная, Ивана Лаврова, Крымская, Лычевская, Олимпийская, Севастопольская, Сочинская, Федота Клокачева, Центральная, переулками Клевцова, Озерный, Песочный, Щорса, проездами Добродеенко, Зиновьева, тупиками Адриана Непенина, Ивана Стебута, Нехаева, Снежный, Флотский, Хоккейный;

улицы Астратово, Степана Разина, проезд Пригородный приводятся в соответствие со сведениями, содержащимися в ФИАС;

улица Загородное шоссе исключается из границ судебного участка №39 в связи с отсутствием в ФИАС.

Границы судебного участка №40: