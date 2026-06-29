Открыть аккредитив теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

Сбер запустил новый сервис для клиентов — самостоятельное открытие аккредитива в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь оформить безопасные расчёты при покупке недвижимости можно буквально за 3 минуты, в любое время и из любого места, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Сервис предназначен для простых сделок на вторичном рынке между физическими лицами. Пользователю достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Аккредитивы», ввести данные сделки и подтвердить условия — аккредитив откроется мгновенно.
Спрос на безопасные расчёты среди россиян продолжает расти. За последние четыре года Сбер открыл более 1,5 млн аккредитивов для покупки недвижимости, автомобилей, товаров и услуг. При этом 500 тысяч из них были оформлены за последний год.
Новый сервис упрощает доступ к аккредитивам и будет полезен не только покупателям и продавцам, но и профессиональным участникам рынка — риелторам и юристам, отметили в банке и пояснили, что сервис ускоряет процесс сделки и делает расчёты более прозрачными и удобными.
Сервис доступен для сделок без ипотеки и залога, с одним покупателем и одним продавцом — совершеннолетними резидентами РФ. Аккредитив оформляется по договору купли-продажи на один объект недвижимости и исполняется на основании выписки из ЕГРН. Воспользоваться сервисом можно в версиях мобильного приложения СберБанк Онлайн 17.4 для Android и 17.1 для iOS и выше.