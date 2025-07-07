Недвижимость

Порядок расчета арендной платы за муниципальные земельные участки обновили псковские депутаты

Изменения в закон «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Псковской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Псковской области» приняли депутаты на 46-й сессии областного Собрания депутатов 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Закон направлен на совершенствование порядка расчета арендной платы. Действующей редакцией предусмотрено установление арендной платы в год за земельный участок, предоставленный в аренду без проведения торгов, в размере:

10-кратной налоговой ставки земельного налога для земельного участка — в случае, если по истечении четырех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства (за исключением жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства) не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости;

25-кратной налоговой ставки земельного налога для земельного участка — в случае, если по истечении четырех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства (за исключением жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства) не получено разрешение на строительство.

С 1 марта 2015 земельные участки для строительства по общему правилу предоставляются на торгах, поэтому указанные положения закона применяются только в отношении тех земельных участков, которые предоставлялись до 1 марта 2015 года и на которых до настоящего времени не начато строительство объекта недвижимости (не получено соответствующее разрешение) или построенный объект недвижимости не введен в эксплуатацию.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Псковской области указали на нецелесообразность указанного правового регулирования.

При подготовке проекта также учитывалась судебная практика. Суды указывают на то, что собственник земельного участка вправе использовать иные механизмы к недобросовестным застройщикам, лицам, нарушающим сроки освоения земельного участка, в том числе рассмотреть вопрос о возможности расторжения договора аренды.