Недвижимость

В России ввод жилья за июнь снизился на 22,7%

Ввод жилья в России в июне 2025 года снизился до 7,5 млн кв. м или на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 9,7 млн кв. м, свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в июне 2025 года возведено 1,1 тыс. многоквартирных домов, населением построено 31,5 тыс. жилых домов. Всего построено 96,3 тыс. новых квартир.

Согласно материалам ведомства, в первом полугодии введено 52,2 млн кв. м многоквартирных домов, что на 2,4% меньше аналогичного периода 2024 года - 53,4 млн кв. м жилья. За этот период возведено 4,4 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 263,3 тыс. жилых домов. Всего построено 554,6 тыс. новых квартир.

Общая площадь введенных жилых помещений в индивидуальных жилых домах (ИЖС) составила 37,3 млн кв. м, что составляет 71,5% от общего объема жилья, введенного в первые шесть месяцев текущего года.

По данным Росстата, по вводу жилья (ИЖС) в январе-июне среди регионов лидируют Московская область (более 5,7 млн кв. м, +14,4%), Краснодарский край (2,1 млн кв. м, +6,2%), Ленинградская область (2 млн кв. м, +14%) и Республика Татарстан (1,7 млн кв. м, +2,3%).