Аналитики указали на значительное повышение стоимости апартаментов

Объем предложения апартаментов на первичном рынке Москвы заметно сократился после введения ограничений на их строительство: в пределах старой столицы количество лотов за год почти вдвое уменьшилось, а в массовом сегменте предложение упало в 3–4 раза. Об этом заявила основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

По ее словам, одновременно снижается и спрос, однако в большей степени покупательская активность падает из-за дефицита ликвидных предложений. Новые проекты не выходят на рынок, поэтому растет доля апартаментов на финальной стадии готовности — а вместе с этим и средняя цена квадратного метра.

«Традиционно на этапе котлована такие объекты стоили значительно дешевле, отмечает эксперт. За год средняя цена кв. м в апартаментах увеличилась примерно на 22–24%, тогда как в сегменте квартир в новостройках рост составил около 18–20%. За последний квартал разрыв усилился: апартаменты подорожали примерно на 3,5%, квартиры — около 2,5%», — сказала Ригина Гордеева.

По ее мнению, такая ситуация сложилась из-за смены структуры предложения: на рынок уходят бюджетные варианты, новых недорогих лотов не появляется, а готовность проектов повышается. Кроме того, апартаменты не подпадали под действие семейной ипотеки, из-за чего их ценовая динамика не замедлялась вместе с рынком жилья, на который повлияли ограничения по ипотечным программам, пишут «Известия».