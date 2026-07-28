Владельцев квартир в новом доме на Дальнем Завеличье призвали не тянуть с получением ключей 

Продолжается выдача ключей владельцам квартир в доме №19 на улице Балтийской в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей застройщик «Псковжилстрой».

Изображение: «Псковжилстрой»

«Если вы еще не забрали ключи от своей квартиры — приглашаем вас на приемку! Обращаемся к вам с большой просьбой: пожалуйста, не откладывайте этот важный шаг. Своевременное получение ключей необходимо нам всем для решения одного критически важного организационного вопроса», - призвали в компании «Псковжилстрой».

Совместно с выдачей ключей проводится очное голосование собственников. Кворум этого собрания дает законные основания для заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями (на воду, электричество и отопление).

«Без вашего участия мы не сможем оперативно запустить своевременное предоставление коммунальных услуг. Чем быстрее состоится подписание актов приема-передачи, тем скорее ваш дом будет полностью переведен на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями», - добавил застройщик.

Получить ключи можно в рабочее время с 8.30 до 17.30 (пятница – 8.30-17.00), обед с 13.00 до 14.00, в течение рабочего дня, по адресу: улица Карла Маркса, 42а.