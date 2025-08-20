Недвижимость

«Дом Марины Мнишек» в Пскове выставлен на продажу за рубль

«Дом Марины Мнишек» в Пскове выставлен на продажу. Объект расположен по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 10А.

Цена контракта — 1 рубль. Размер задатка для участия в конкурсе – 816 тысяч 116,68 рубля (20 процентов кадастровой стоимости объекта культурного наследия). Победителю аукциона будет передан участок площадью 1 607 квадратных метров.

В условия приватизации входит обязанность покупателя провести работы по реставрации памятника.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе- 17 сентября 2025 года.