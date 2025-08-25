Недвижимость

Суд аннулировал 10 договоров продажи сельхозугодий пыталовскому ИП

Арбитражный суд Псковской области вынес постановление по делу № А52-2404/2025, признав недействительным ряд сделок по приобретению сельскохозяйственных угодий в Пыталовском муниципальном округе индивидуальным предпринимателем, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Заместитель прокурора Псковской области обратился в суд в защиту интересов Пыталовского муниципального округа в лице администрации с требованием признать недействительными десять договоров купли-продажи земельных участков, а также предшествующие им договоры аренды. Спорные участки общей площадью более 50 гектаров расположены на территории Пыталовского округа и имеют вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства».

Основанием для передачи участков в собственность стало положение пункта 5.1 статьи 10 федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которое предусматривает льготный порядок приобретения земли сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, фактически использующими участок, выделенный в счет невостребованных земельных долей.

Однако в ходе рассмотрения дела суд установил, что предприниматель Т. А. Смирнова не отвечает требованиям, необходимым для применения льготного порядка. Она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2021 года, но статус крестьянского (фермерского) хозяйства у нее отсутствует. Кроме того, предприниматель не обращалась в администрацию с заявлениями о заключении договоров купли-продажи или аренды в установленный законом шестимесячный срок с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на данные участки.

Суд также установил, что администрация Пыталовского района нарушила обязательную процедуру информирования. В соответствии с законом, орган местного самоуправления обязан опубликовать информацию о возможности приобретения таких земельных участков в средствах массовой информации и на официальном сайте, чтобы обеспечить прозрачность и дать другим заинтересованным лицам возможность заявить о своем интересе. Этого сделано не было.

Кроме того, проверка показала, что на значительной части участков отсутствовала сельскохозяйственная деятельность, а территория заросла сорной растительностью, что свидетельствует о нецелевом использовании земель.

Учитывая нарушение процедуры, отсутствие у Смирновой правового статуса фермера и нецелевое использование земель, суд пришел к выводу, что сделки заключены с нарушением законодательства, затрагивающего интересы публичного собственника и неопределенного круга лиц. Иск удовлетворен.