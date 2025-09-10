Недвижимость

Собственника старинного жилого дома в Пскове хотят оштрафовать через суд

В Пскове собственника жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения («Дом жилой» XIX- XX веков), могут оштрафовать за неисполнение работ по сохранению памятника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Псковский городской суд принял к производству дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Заявление подало министерство культурного наследия Псковской области. Адрес дома: Псков, улица Воровского, 12.

Гражданину вменяется неисполнение обязанностей по проведению работ по сохранению памятника, предусмотренных федеральным законом № 73 от 25.02.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)». В соответствии с охранным обязательством, собственник памятника должен был в течение года, до июня 2025 года, обеспечить разработку проектной документации на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. Однако на момент проведения контрольного мероприятия проектную документацию в Министерство культуры собственник не направил.

Санкция части 1 статьи 7.13 КоАП РФ предусматривает в качестве административного наказания для граждан штраф в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей.