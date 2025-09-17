Недвижимость

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей дома в бежаницкой деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в деревне Фишнево Бежаницкого муниципального округа, сообщили в информационном центре ведомства.

В комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома в деревне Фишнево. В 2014 году принято решение об отключении здания 1985 года постройки от систем водо-, газоснабжения и отопления. При этом в признании строения аварийным и подлежащим расселению отказано. В настоящее время в двух квартирах проживают пенсионеры и инвалиды, не имеющие иного жилья. Многочисленные обращения граждан о проведении капитального ремонта дома результатов не принесли.

Ранее Александр Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении доводов.