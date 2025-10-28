Недвижимость

Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать

ООО «Фавор» планирует обжаловать иск «Службы благоустройства города» о взыскании 4 430 200 рублей, понесенных за демонтаж нестационарного торгового объекта, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор компании Михаил Середенко.

«Разумеется, планируем обжаловать», - заявил директор.

Он отметил, что компания неоднократно обращалась в «Службу благоустройства» с официальными запросами о разъяснении затрат на демонтаж, однако не получила конкретных ответов.

«Я ездил несколько раз в службу, в том числе к руководителю. Нам так и не объяснили, на что были потрачены эти 4 миллиона рублей, кто дал поручение на демонтаж и по какому правовому акту это было сделано», — добавил Михаил Середенко.

Директор «Фавора» также подчеркнул, что закон требует хранения разобранных объектов и отметил, что при обращении к руководству службы ему было отказано в предоставлении информации о местонахождении снесенного сооружения.

«На мой вопрос о том, где находится наше сооружение, руководитель ответил: "Я вам ничего не покажу". Это очень запутанная история, которая тянется с 80-х годов», — заметил Михаил Середенко.

Он выразил недовольство тем, что суд, принимая решение о демонтаже, не учел доказательства, подтверждающие законность возведения торгового объекта. «Мы предоставили документы, подтверждающие, что предыдущий соучредитель и руководитель компании получили разрешение от администрации на строительство. Суд закрыл на это глаза и принял решение о незаконности наших сооружений. А мы предоставили доказательства», — подчеркнул директор ООО «Фавор».

Компания планирует продолжить борьбу за свои права в судебном порядке.

Напомним, предварительное и судебное заседания по делу о взыскании 4 430 200 рублей, понесенных за демонтаж нестационарного торгового объекта, назначены на 19 ноября.