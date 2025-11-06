Недвижимость

Средний срок льготной ипотеки в августе превысил 27 лет

Средний срок ипотечных кредитов с господдержкой по итогам августа составил 27 лет и 4 месяца, следует из статистики аналитического центра Дом.рф. На выплату семейной ипотеки, на которую приходится основная часть выдач, закладывают 28 лет, при этом переплата по такой ссуде даже при ставке 6% превышает двукратную.

Средний срок по IT-ипотеке в 2025 году составил 27 лет и 7 месяцев. Максимальный срок по этим программам формально не ограничен, однако банки редко выдают кредиты дольше чем на 30 лет. Для «Дальневосточной и арктической ипотеки» установлен лимит в 20 лет, при этом средний срок по ней в 2025 году достиг 19 лет и 6 месяцев, уточнили в аналитическом центре, пишут «Известия».

Увеличение срока позволяет гражданам снизить ежемесячные выплаты и соответствовать требованиям банков по соотношению дохода и долговой нагрузки. Банки также заинтересованы в длинных кредитах: действующие ограничения ЦБ не позволяют выдавать ипотеку заемщикам, которые тратят на обслуживание кредитов более половины дохода, отметила глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.