Недвижимость

В Госдуме предлагают расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Партия ЛДПР направит обращение в правительство и предложит расширить семейную ипотеку на вторичный рынок, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата – 65 тыс. рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс. Никак. Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — сказал парламентарий.

Власти решили ограниченно расширить семейную ипотеку на «вторичку» с 1 апреля 2025 года в 901 городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов.

В «Справедливой России» последовательно выступают за расширение семейной ипотеки на весь вторичный рынок, заявил лидер партии Сергей Миронов. КПРФ готовы также обсудить с правительством вопрос расширения льготного кредитования, отметила в разговоре с «Известиями» глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ее первый зампред Татьяна Буцкая («Единая Россия») добавила, что условия ипотеки следует переосмыслить, чтобы ей чаще пользовались в регионах.