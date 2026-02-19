 
Недвижимость

Коттеджный посёлок с детсадом и ФАПом собираются построить в Псковском округе

Коттеджный посёлок «Листовка» собираются построить в Псковском округе. Инвестор планирует вложить порядка 1,2 млрд рублей. Проект поддержали на заседании регионального Совета по инвестициям, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Коттеджный посёлок расположится рядом с деревней Малая Листовка на общей площади 34,8 га. Планируется организация 228 земельных участков примерно по 10 соток площадью и строительство под ключ индивидуальных жилых домов площадью 80-100 квадратных метров. В описании проекта заявляется, что в поселке будет проведено электричество, устроено освещение, ограждение территории, построены внутрипоселковые дороги, проезды. Также здесь будут детские площадки, зоны отдыха, магазин, фитнес клуб или теннисный корт. Также в «Листовке» будет охрана и своя управляющая компания. 

Руководитель проекта Максим Евдокимов рассказал, что коттеджный поселок должен стать местом для проживания семей среднего класса.

«В рамках реализации проекта готовы выполнить дополнительные социальные обязательства: по согласованию с Псковским муниципальным округом выделить земельный участок для строительства детского сада для обеспечения потребностей округа, а также осуществить финансирование проектирования строительства в объеме 28 млн рублей. Срок создания данного объекта планируется в течение четырех лет», - поделился Максим Евдокимов. 

Также планируется выделить земельный участок для фельдшерско-акушерского пункта и предоставить в поселке помещение для участкового пункта полиции. 

Отмечается, что для реализации необходимо содействие в изменении документов территориального планирования. 

