Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема ветхого и аварийного жилья достаточно остро стоит во многих регионах нашей страны. Псковская область к исключениям не относится. А вот сколько у нас граждан нуждаются в переселении в достойные условия, сегодня узнаем. Ежегодно по всей стране из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переезжают чуть больше полумиллиона человек. А сколько нуждаются – такую статистику найти сложно. Есть ли у нас профильная госпрограмма? Как муниципалитеты справляются с этой задачей с учетом того, что во многих нового жилья не строится уже десятки лет? Чем помогает местным властям регион? Сколько приходится ждать от момента признания дома ветхим или аварийным, прежде чем предоставляется новое? Насколько сложна эта процедура?

В тонкостях этого непростого, но насущного вопроса поможет разобраться врио министра строительство и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.