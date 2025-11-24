Недвижимость

Суд обязал администрацию дать сироте жилье в Опочке

Опочецкий суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора округа в интересах местного жителя к администрации Опочецкого муниципального округа о предоставлении благоустроенного жилого помещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура округа провела проверку по обращению и установила, что решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодой человек включен в список детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, но до настоящего времени квартиру не получил. Это и стало причиной обращения прокурора в суд.

Суд удовлетворил заявленные требования и обязал администрацию Опочецкого муниципального округа предоставить благоустроенное жилье на территории Опочки до 31 декабря 2026 года.