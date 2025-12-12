В Минфине предупредили о росте цен на жилье из-за семейной ипотеки

Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России приведет к росту цен на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан, следует из ответа заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова на депутатский запрос.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 20 ноября направила обращение в Минфин РФ с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.
Кроме того, в министерстве отметили, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.
В ведомстве также напомнили, что ранее правительством РФ были внесены изменения в программу семейной ипотеки в части ее распространения на вторичный рынок жилья для семей с одним ребенком до 6 лет на всей территории России в городах, где строится два и менее новых дома, за исключением населенных пунктов, входящих в состав Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской областей, включив покупку жилья в многоквартирных домах, которые не должны быть признаны непригодными для постоянного проживания, не должны являться аварийными, а также не должны быть старше 20 лет по состоянию на дату заключения кредитного договора.