Недвижимость

Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья

Покупательница квартиры Ларисы Долиной — Полина Лурье — в своем иске потребовала принудительно выселить артистку из жилья. Верховный суд России приступил к рассмотрению дела о квартире певицы Ларисы Долиной в открытом режиме 16 декабря.

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Народная артистка в суд не явилась, ее адвокат попросила закрыть процесс из-за медицинской тайны, однако суд отклонил ее просьбу, пишет «Коммерсантъ».

Смотрите также Долина предложила вернуть деньги за квартиру в течение 3 лет

В ходе заседания Полина Лурье впервые лично выступила в рамках разбирательства и изложила свою позицию. Она подчеркнула, что приобрела квартиру не в качестве инвестиции, а для проживания с детьми. По словам покупательницы, в момент сделки Лариса Долина полностью отдавала отчёт своим действиям: обсуждала вывоз части мебели и выражала намерение приобрести более просторное жильё. Лурье также указала, что стоимость недвижимости соответствовала рыночным показателям с учётом проведённого торга, а факт получения денег продавцом подтверждён расписками. Кроме того, покупательница отметила, что у неё не было оснований предполагать наличие у Долиной учёта в психоневрологическом диспансере — сама артистка впоследствии подтвердила, что на учёте не состоит.