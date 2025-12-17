Недвижимость

Владельца заброшенного здания в Дно обязали устранить угрозу для жителей

Дновский суд удовлетворил иск прокурора к собственнику заброшенного здания в Дно. Суд обязал владельца принять меры для исключения свободного доступа к объекту, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа. В настоящее время судебный акт исполнили, нарушения закона были устранены.

29 апреля прокурорская проверка выявила, что по адресу: Дно, улица Дзержинского, 1 находится нежилое двухэтажное здание в частично разрушенном состоянии. Там отсутствуют оконные рамы и двери, разрушены пролётные строения, а помещения захламлены строительным и бытовым мусором. Здание расположено вблизи жилых домов и детской площадки.

Свободный доступ к нему имеют граждане, в том числе несовершеннолетние.

12 мая прокурор подал исковое заявление в дновский суд на основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Судебное заседание состоялось, и 25 июля суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.