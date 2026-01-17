Госдума может упростить запуск новых строительных работ в регионах

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, которым предлагается позволить муниципальным образованиям назначать инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами, заказчиками и подрядчиками, а также за создание на местах благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, сообщается в Telegram-канале депутата Псковской городской Думы Антона Мороза.

Документ дает право регионам создавать агентства развития — специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, которые являются российскими организациями, уполномоченными субъектами РФ.

Регламентируются особенности создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, а также предлагается ввести мониторинг реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, и наделить соответствующими правомочиями федеральные и региональные органы власти, а также общественные объединения предпринимателей.

«Отдельно закрепляется возможность утверждать инвестиционные профили муниципальных образований. То есть каждый город или район сможет четко показать, какие площадки, ресурсы и условия он предлагает инвесторам на местном уровне», - отметил Антон Мороз.