Просрочка по строительным кредитам выросла на 27% 

Объем просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выданным на строительство, к ноябрю прошлого года достиг 279,3 млрд рублей, выяснили «Известия» на основе данных Банка России. Это на 27% больше, чем годом ранее.

На этом фоне совокупный портфель таких ссуд увеличился лишь на 10%, что говорит об ухудшении общего качества долгов. Совокупный объем кредитов на строительство на начало ноября составил около 5,2 трлн рублей. Доля просрочки в нем выросла до 5,4%, следует из статистики ЦБ.

Гендиректор проектного бюро «Стандарт» Александр Бутримов пояснил, что ухудшение платежной дисциплины связано сразу с несколькими факторами. По его словам, рост ключевой ставки до 21% к концу 2024 года резко повысил стоимость заемных средств для девелоперов и одновременно охладил спрос на новое жилье. В результате сократился денежный поток от продаж, из которого компании обслуживают кредиты и гасят основной долг.

Дополнительное давление на рынок оказывает снижение ипотечного спроса, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он указал, что рыночные ставки по ипотеке доходят до 20%, а льготные программы доступны ограниченному числу покупателей. В 2024 году была отменена массовая ипотечная программа под 8%, а семейную ипотеку сделали доступной только для семей с ребенком до шести лет или несколькими несовершеннолетними детьми.

При этом в 2026 году власти обсуждают дальнейшее ужесточение условий: ставку 6% могут сохранить лишь для семей с двумя детьми, а для семей с одним ребенком повысить до 10%.

Снижение спроса уже отражается на финансовых показателях отрасли. За 11 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам примерно на 21% меньше кредитов, чем годом ранее, — на сумму около 3,58 трлн рублей, следует из данных Frank RG. Выручка девелоперов за первые три квартала 2025 года снизилась на 6,7%, а продажи упали на 18%, ранее сообщили в аналитическом сервисе BnMAP.pro.

