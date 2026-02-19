Суд признал право собственности РФ на обновленное здание МВД в Бежаницах

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск Министерства внутренних дел Российской Федерации о признании права собственности Российской Федерации на реконструированный объект недвижимости — административное здание по адресу: поселок Бежаницы, улица Солдатская Горка, дом 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Суд установил, что в 2007–2009 годах в здании, находящемся в оперативном управлении МО МВД России «Бежаницкий», был возведен мансардный третий этаж, что увеличило общую площадь объекта с 567,2 квадратных метра до 904,4 квадратных метра. Однако разрешения на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию получены не были.

В результате Росреестр отказал в регистрации изменений, сославшись на отсутствие разрешительной документации. Попытки восстановить архивные документы оказались безуспешными.

Министерство внутренних дел обратилось в суд с требованием признать право собственности РФ на реконструированное здание как самовольную постройку, подлежащую легализации. Суд назначил судебную экспертизу, которая подтвердила, что здание соответствует строительным нормам и правилам, а его сохранение не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Суд также отметил, что земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование государственному органу, реконструкция проведена без существенных нарушений градостроительных требований и истец предпринял все возможные меры для получения разрешительной документации. На основании этого суд пришел к выводу, что условия для признания права собственности на самовольную постройку соблюдены.

Решением от 17 февраля (дело № А52-7023/2024) суд признал право собственности РФ на здание с учетом реконструкции и обязал внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.