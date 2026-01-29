Увеличен размер выплаты на приобретение жилья детям-сиротам в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, увеличивающий размер выплаты детям-сиротам на приобретение жилья, а также расширивший перечень категорий граждан, имеющих приоритетное право на получение этой выплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

С 2023 года в Псковской области лица из числа детей-сирот, участвовавшие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, имеют преимущественное право на обеспечение жильём. С принятием закона это право распространено на лиц, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения и вооружённых провокаций на государственной границе РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.

Размер выплаты для жителей муниципальных образований, за исключением Пскова и Великих Лук, увеличен до полутора миллиона рублей. Для жителей Пскова и Великих Лук размер выплаты приравнен к размеру социальных выплат на приобретение жилья, предоставляемых из федерального бюджета. По расчётам Минстроя России, в первом квартале 2026 года эта сумма составит 2 млн 758 тысяч 437 рублей.

Кроме того, срок действия регионального свидетельства на получение выплаты увеличен с шести месяцев до одного года – чтобы у получателей было больше времени на поиск и приобретение подходящего жилья.

«Понимаю, что необходимо обеспечивать эти категории граждан. У нас и так уже большая очередь. И в ней есть те, кто по решению суда должен получить квартиры. Приглашали их, проводили беседы. Какая первоочередность? Сначала те, кто по решению суда? А потом уже участники СВО, или наоборот?» - поинтересовался депутат от КПРФ Петр Алексеенко.

«Жилплощадь закупается исходя из тех денег, которые есть на данный момент. Что касается решения судов, тут много вопросов, мы таким образом стимулируем всех тех, кто стоит в очереди, обращаться в суд, чтобы создалась еще одна очередь», - ответил ему председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Законопроект приняли в двух чтениях с учетом таблицы поправок.