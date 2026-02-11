Аварийное здание на улице Вокзальной в Пскове снесут до конца года

По обращению жителей аварийное здание на улице Вокзальной, 48А снесут до конца года. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в соцсети ВКонтакте.

Фото: Антон Мороз / ВКонтакте

По словам депутата, по фото видно, что ничего, кроме неудобства, это старое строение доставить уже не может. Местные жители обратились с просьбой помочь снести эту постройку, со временем превратившуюся в аварийную, неприглядную и небезопасную.

«Что может быть на ее месте – это будут решать люди, а мы в настоящее время обратились в администрацию города Пскова», - рассказал Антон Мороз.

От администрации был получен ответ, что до конца этого года строение будет снесено.

«Работа с обращениями жителей округа – один из главных приоритетов в моей депутатской работе. Вместе с помощниками прорабатываем каждый вопрос, запускаем все возможные процессы для решения задачи и стараемся добиваться результатов», - отмечает Антон Мороз.