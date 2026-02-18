 
Недвижимость

«Квадратные метры»: Подвижность рынка и новый проект Олега Брячака 

0

Слушайте завтра, 19 февраля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком. 

Темы, которые обсудит ведущий Константин Калиниченко с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит»:

    • Подвижность рынка: какие изменения происходят на рынке жилья с приближением весны?
    • Монолит, кирпич или «готовый с завода дом»: в чем разница и что предпочесть?
    • Новый проект Олега Брячака, цены на квартиры в котором стартуют от 79 000 за квадратный метр. 

Начало программы в 8.30. Повтор в 18.30. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

