«Квадратные метры»: Подвижность рынка и новый проект Олега Брячака

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком, которая вышла сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темы, которые ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит»:

• Подвижность рынка: какие изменения происходят на рынке жилья с приближением весны?

• Монолит, кирпич или «готовый с завода дом»: в чем разница и что предпочесть?

• Новый проект Олега Брячака, цены на квартиры в котором стартуют от 79 000 за квадратный метр.

Повтор в 18.30.