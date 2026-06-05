Паритет рыночной и льготной ипотеки ожидают в 2026 году

По оценке ВТБ, во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач впервые с апреля 2023 года может достичь равновесия с льготной. Об этом сообщил старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин на ПМЭФ-2026.

С начала года доля ипотеки без государственной поддержки, составлявшая минимальные 18%, значительно увеличилась после изменения условий программы семейной ипотеки в феврале. В результате к концу первого полугодия этот показатель стабилизировался на уровне около 40%. С июля доля рыночной ипотеки будет превышать 50% ежемесячно.

Снижение ставок по рыночным программам вслед за сигналами от Банка России, стало ключевым фактором изменения тренда. Многие заемщики, отложившие покупку жилья из-за высокой ключевой ставки, вновь выходят на рынок.