 
Недвижимость

Паритет рыночной и льготной ипотеки ожидают в 2026 году

0

По оценке ВТБ, во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач впервые с апреля 2023 года может достичь равновесия с льготной. Об этом сообщил старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин на ПМЭФ-2026.

С начала года доля ипотеки без государственной поддержки, составлявшая минимальные 18%, значительно увеличилась после изменения условий программы семейной ипотеки в феврале. В результате к концу первого полугодия этот показатель стабилизировался на уровне около 40%. С июля доля рыночной ипотеки будет превышать 50% ежемесячно.

Снижение ставок по рыночным программам вслед за сигналами от Банка России, стало ключевым фактором изменения тренда. Многие заемщики, отложившие покупку жилья из-за высокой ключевой ставки, вновь выходят на рынок.

«Мы прогнозируем, что во втором полугодии рыночные программы будут стабильно занимать не менее 50% в ипотечных продажах. Рынок возвращается к балансу и естественному развитию. Это создает предсказуемую среду для всех участников: банки могут уверенно планировать фондирование, застройщики — запуск новых проектов, а заемщики — долгосрочные обязательства», — отметил Охорзин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026