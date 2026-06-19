Двухкомнатную квартиру европланировки представили на Завеличье в ЖК «Образцовый квартал»

В новом доме на улице Крестки, 17 в современном жилом комплексе «Образцовый квартал» на Завеличье в Пскове представлена двухкомнатная квартира европланировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент».

Фото здесь и далее: ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент»

Просторная квартира продается с готовой чистовой отделкой и полностью готова к переезду. Резидентам не придется тратить время и дополнительные средства на ремонт: качественная отделка в светлых нейтральных тонах уже выполнена. Такой выбор цветовой гаммы позволяет легко дополнить мебелью и декором любого стиля.

Квартира оснащена современными межкомнатными дверьми, натяжными потолками со встроенными светильниками и ламинатом под натуральное дерево. Стены оклеены светлыми обоями спокойных оттенков, создающими ощущение простора и уюта.

Санузел и ванная комната полностью облицованы керамической плиткой. В уборной установлена сантехника, ванна и раковина. Отдельный туалет также выполнен в едином современном стиле.

Кухонная зона подготовлена к установке гарнитура: выполнены все необходимые инженерные выводы и коммуникации.

Квартира расположена на высоком этаже, а большие окна обеспечивают высокий уровень естественного освещения в комнатах. Из окон открывается вид на городскую застройку и зеленые массивы Завеличья.

Жилой комплекс «Образцовый квартал» расположен в развитом районе города рядом с ТРК «Акваполис». В шаговой доступности находятся магазины, остановки общественного транспорта, детские сады, школы и все необходимое для комфортной повседневной жизни.

Квартира подойдет как для собственного проживания, так и для покупки в качестве инвестиции или сдачи в аренду.

Приобрести квартиру можно в офисах продаж застройщика «Магазин квартир», расположенных в торговом центре «Максимус» и торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Подробности по телефону: (8112) 793-793.

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