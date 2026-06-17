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Награжденным Георгиевским Крестом псковским ветеранам СВО предлагают первоочередно предоставлять земельные участки

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Проект закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области», внесенный прокурором региона, рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

Законопроект направлен на расширение мер социальной поддержки в виде однократного первоочередного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для участников специальной военной операции, награжденных знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом, а также для членов их семей.

 

«Сколько будет таких претендентов?» - спросил депутат Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«Такой информации пока что нет», - ответил представитель прокуратуры, которая является инициатором проекта.

Законопроект депутаты поддержали. 

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Пресс-портреты

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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