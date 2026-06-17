«Псковжилстрой» продолжает работы по возведению ЖК «Стилус»

Строительство жилого комплекса «Стилус» на улице Дмитрия Яковлева, 2 в Пскове продолжается в соответствии с графиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Псковжилстрой».

Фото здесь и далее: «Псковжилстрой»

Специалисты красят фасад здания и устраивают металлические обделки на кровле. Строители проводят внутренние электромонтажные работы, монтируют внутренние инженерные сети и прокладывают слаботочные системы. Подрядчики выполняют чистовую отделку в местах общего пользования, устанавливают витражное остекление и монтируют металлические дверные блоки в квартирах и на общих этажах.

Компания «Псковжилстрой» завершила прокладку наружных инженерных сетей, близится к завершению монтаж лифтового оборудования. Рабочие также выполняют вертикальную планировку и благоустраивают придомовую территорию многоквартирного дома.

Узнать детали и записаться на индивидуальный показ можно уже сейчас по телефону: 8-8112-201-222 .

Офис продаж находится по адресу: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а.

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