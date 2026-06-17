 
Недвижимость

«Псковжилстрой» продолжает работы по возведению ЖК «Стилус»

0

Строительство жилого комплекса «Стилус» на улице Дмитрия Яковлева, 2 в Пскове продолжается в соответствии с графиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Псковжилстрой».

Фото здесь и далее: «Псковжилстрой»

Специалисты красят фасад здания и устраивают металлические обделки на кровле. Строители проводят внутренние электромонтажные работы, монтируют внутренние инженерные сети и прокладывают слаботочные системы. Подрядчики выполняют чистовую отделку в местах общего пользования, устанавливают витражное остекление и монтируют металлические дверные блоки в квартирах и на общих этажах.

 

Компания «Псковжилстрой» завершила прокладку наружных инженерных сетей, близится к завершению монтаж лифтового оборудования. Рабочие также выполняют вертикальную планировку и благоустраивают придомовую территорию многоквартирного дома.

Узнать детали и записаться на индивидуальный показ можно уже сейчас по телефону: 8-8112-201-222 .

Офис продаж находится по адресу: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а.

Реклама: АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой». Erid: 2SDnjesgdxn 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026