Новый силуэт Пскова: каким будет ЖК «Панорама»

Развитие города всегда отражается в его архитектуре. Новые районы, общественные пространства и жилые кварталы постепенно формируют новый облик Пскова. На этом фоне интерес вызывает новый жилой комплекс «Панорама» — проект ведущего застройщика Псковской области «ЛУГ-девелопмент», который предлагает городу редкий для местного рынка формат застройки.

Фото здесь и далее: ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент»

Архитектурный акцент нового времени

Высотная застройка в городе сильно ограничена, поэтому формат 16-этажных и 10-этажных домов является нетипичным и формирует уникальное предложение на рынке. За счет этого идея воспринимается как современный тип жилой застройки и становится заметным событием для городской среды.

Название ЖК «Панорама» напрямую поддерживает идею проекта и отражает его основное преимущество — высоту и панорамные характеристики жилья. При этом концепция распространяется на весь квартал: часть домов формирует высотный силуэт и обеспечивает видовые характеристики, а остальная застройка дополняет его более комфортной этажностью с акцентом на архитектуру, планировки и качество окружения. Благодаря этому город плавно переходит от однотипной жилой застройки прошлых лет к визуально узнаваемому кварталу.

Единая концепция

Главное отличие проекта от привычной Пскову застройки — его целостность. Комплекс создается как единый жилой квартал, где новизна, продуманные планировки и инфраструктура концентрируются в пределах одной территории. Вместе с ЖК «Европа» жилой комплекс «Семейный» формирует новый микрорайон на Завеличье, который развивается по единой концепции и становится одной из самых активно застраиваемых территорий города.

Вдобавок, вся базовая инфраструктура находится в шаговой доступности: школа и детский сад, магазины и сервисы, общественные пространства и транспорт.

Облик для новой аудитории

Район ЖК «Панорамы» относится к числу наиболее активно развивающихся в Пскове и ориентирован на активную аудиторию — семьи, которые выбирают новое жилье и рассматривают покупку как переход на другой уровень жизни — с более высоким темпом, удобной организацией повседневных процессов и доступом к инфраструктуре без лишних временных затрат.

Такой выбор подойдет и активным горожанам, которые ценят удобство и время, а также тем, кто предпочитает новые жилые кварталы и современные планировочные решения.

Внешний облик дома продуман до мелочей. Фасадные решения создают игру света и тени в зависимости от времени суток. Остекленные балконы и лоджии не только расширяют пространство, но и придают зданиям примечательный силуэт.

Цветовая концепция строится на гамме, которая органично вписывается дизайн-код Пскова, но при этом говорит на языке современной архитектуры: ландшафт становится естественным продолжением домов, объединяя пространство в одно целое.

Первая очередь проекта: дом на Пражской, 1

Первая очередь ЖК «Панорамы» — 16-этажный дом на улице Пражской, 1 — открывает историю программы и сразу становится архитектурной визитной карточкой квартала.

Через него впервые раскрывается концепция идеи: новый масштаб застройки, выразительный силуэт и современные подходы к организации жилого пространства. Комплекс представляет собой высотный жилой дом, в котором ключевые характеристики сформированы через высоту здания, видовые параметры, функциональные планировки и локацию.

Проект ориентирован на покупателя, который оценивает квартиру по совокупности факторов: качество планировочных решений, видовые характеристики, транспортную и инфраструктурную доступность, а также функциональность дома (остекление, панель, «город в городе»).

Вдобавок, дом расположен в сформированном городском районе, в непосредственной близости к ключевой инфраструктуре (ТРК «Фьорд ПЛАЗА», «Гипер Лента», «Лемана Про»).

Вторая очередь: дом на Пражской, 2

Продолжением проекта станет 10-этажный дом на Пражской, 2. Если первая очередь формирует узнаваемый образ и становится его архитектурной визитной карточкой, то вторая — раскрывает другую сторону концепции квартала: гармоничное сочетание архитектуры, благоустройства и повседневного удобства.

Здание органично вписывается в общую стилистику жилого комплекса, сохраняя единый архитектурный характер. Здесь те же выразительные фасады, планировки и благоустройство, но ритм жизни — спокойнее. Такая территория создает пространство, где одинаково важны как внешний облик квартала, так и качество повседневной жизни.

Вместе две очереди формируют целостный архитектурный ансамбль — новую точку притяжения, которая станет ярким акцентом в будущем облике этой части Пскова.

Таким образом, появление ЖК «Панорама» — это вклад в формирование нового квартала, который станет частью будущего архитектурного облика Пскова. Подобные проекты задают новые ориентиры для развития городского пространства и постепенно меняют представление о том, каким может быть современное жилье в столице Псковской области.

Застройщик: ООО «СЗ ПСК». Проектная декларация №60-000259 размещена на сайте наш.дом.рф. ID дома 71587. Псковская область, деревня Борисовичи, улица Пражская, дом 1. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Застройщик: ООО СЗ СПЕЦПРОЕКТЖИЛСТРОЙ.

Проектная декларация № 60-000261 размещена на сайте наш.дом.рф. ID дома 71786. Псковская область, деревня Борисовичи,

улица Пражская, дом 2. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Информация о жилых домах и их технических характеристиках соответствует проектным данным, которые в процессе строительства могут быть частично изменены. Текстовая информация, фотоконтент и 3D-визуализации жилых домов носят ознакомительный характер. Точную информацию можно получить в центре продаж. Не оферта.

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