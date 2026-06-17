С начала года 948 псковских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

948 псковских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала в 2026 году. С начала года региональное отделение Социального фонда России направило на эти цели порядка 633 миллионов рублей. Данный способ распоряжения средствами материнского капитала остается у жителей Псковской области одним из самых популярных, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

«Потратить средства на улучшение жилищных условий псковские семьи могут сразу после рождения или усыновления малыша — например, на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Когда ребенку, с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года, возможности использования материнского капитала расширяются. Его можно направить на покупку, строительство или реконструкцию жилья», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Чтобы улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала, семье следует соблюсти важные требования:

недвижимость, которая приобретается или строится, должна находиться на территории Российской Федерации;

жилье, планируемое к покупке, не может быть аварийным или подлежать сносу;

после покупки недвижимости всем членам семьи, включая детей, должны быть выделены доли;

при подаче заявления о распоряжении средствами необходимо предоставить заключение о соответствии приобретаемого жилого помещения требованиям пригодности для проживания. Выдача заключения осуществляется межведомственными комиссиями, созданными в администрациях округов, городов и районов области.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе отделения СФР по Псковской области.

По вопросам обращаться в контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1 (звонок бесплатный),