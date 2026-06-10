Суд в Пскове обязал предпринимателя убрать ларёк с Рижского проспекта

Суд обязал ИП Туманова М. А. демонтировать нестационарный торговый объект, расположенный по Рижскому проспекту у дома 42-а, с вывеской «Вкусный ларечек. Всегда свежая выпечка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

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Между администрацией и предпринимателем был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории Пскова по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №42-а. В ходе контрольных мероприятий за соблюдением исполнения договора выявлено, что предприниматель не ведет торговую деятельность с марта 2025 года.

Администрация направила в адрес предпринимателя уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке, разъяснив обязанность по демонтажу НТО.

Администрация в ноябре 2025 года вынесла постановление о демонтаже указанного объекта. Предприниматель требования не исполнил, что послужило основанием для обращения в суд.