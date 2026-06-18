Гражданина Украины через суд принудили продать земельный участок в Гдовском округе

Гдовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора к гражданину Украины и администрации Гдовского муниципального округа об обязании совершить отчуждение земельного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях.

Гдовский округ отнесен к категории приграничных территорий. Право собственности на вышеуказанный земельный участок в деревне Булатовщина возникло у ответчика в 2009 году.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал собственника земельного участка совершить «юридически значимые действия, направленные на отчуждение земельного участка, в течение 3 месяцев со дня вступления решения в силу».

В случае бездействия собственника суд обязал администрацию Гдовского муниципального округа в течение 4 месяцев со дня истечения срока, установленного ответчику решением суда, продать землю и возместить бывшему собственнику вырученную сумму, за вычетом затрат на отчуждение имущества.