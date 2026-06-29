Псков поднялся на 75-е место в рейтинге городов РФ по вводу жилья

Псков занял 75-е место в рейтинге городов по вводу жилья на одного жителя в 2025 году, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Ввод жилья в 2025 году в Пскове составил 0,428 квадратных метра общей площади на человека. Общий объем введенного жилья - 80 тысяч квадратных метров, что на 17,7% больше предыдущего года. Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона - 24,9%. На одного жителя в 2025 году в городе приходится 32,5 квадратного метра жилья.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

31-е место - Калининград;

48-е место - Петрозаводск;

54-е место - Нарьян-Мар;

55-е место - Вологда;

71-е место - Санкт-Петербург;

74-е место - Великий Новгород;

76-е место - Архангельск;

100-е место - Мурманская область.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Города проранжированы по среднедушевому объему введенного жилья в 2025 году. Обеспеченность населения жильем — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон.

В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. При этом 41,8% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Но как отмечают эксперты, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства и, по сравнению с результатом прошлого года, в 2025 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 0,9% меньше.

Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени, замыкают список Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре.

Напомним, Псков занял 83-е место в рейтинге городов РФ по вводу в эксплуатацию жилья за 2024 год.