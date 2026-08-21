Торговли на месте торгового центра «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове не будет, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Все ждали этого момента, и он настал. "Магеллан" стоял с 2004 года, давно изжил себя и превратился в чужеродный объект на Завеличье. Наконец-то процесс пошёл. Город отказался продлевать договор на это место — оно слишком проходное, чтобы занимать его устаревшим нестационарным торговым объектом или проще сказать "ларьком", в том числе из соображений безопасности. Владелец пытался оспорить решение через суды, но все инстанции подтвердили: администрация права», - сказал Борис Елкин.

Владелец начал демонтаж самостоятельно, не дожидаясь решения суда о принудительном сносе. Работы уже идут.

«Самое важное: торговли на этом месте больше не будет! Место исключено из схемы размещения НТО. Как именно мы его благоустроим — обсудим с вами позже», - заключил глава.