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Владелец начал демонтаж «Магеллана», не дожидаясь решения суда — глава Пскова

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Торговли на месте торгового центра «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове не будет, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Мах. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Все ждали этого момента, и он настал. "Магеллан" стоял с 2004 года, давно изжил себя и превратился в чужеродный объект на Завеличье. Наконец-то процесс пошёл. Город отказался продлевать договор на это место — оно слишком проходное, чтобы занимать его устаревшим нестационарным торговым объектом или проще сказать "ларьком", в том числе из соображений безопасности.  Владелец пытался оспорить решение через суды, но все инстанции подтвердили: администрация права», - сказал Борис Елкин.

Владелец начал демонтаж самостоятельно, не дожидаясь решения суда о принудительном сносе. Работы уже идут.

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«Самое важное: торговли на этом месте больше не будет! Место исключено из схемы размещения НТО. Как именно мы его благоустроим — обсудим с вами позже», - заключил глава.

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