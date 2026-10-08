Псковичам рассказали, как получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт

При покупке квартиры необходимо обязательно запросить у продавца справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт для того, чтобы избежать нежелательных обременений от предыдущих собственников жилплощади, сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Важно это сделать, потому что при переходе права собственности на квартиру к новому владельцу переходят обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества. Это включает в себя и неуплаченные взносы (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

Получить справку можно двумя способами: