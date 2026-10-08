 
Недвижимость

Псковичам рассказали, как получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт

0

При покупке квартиры необходимо обязательно запросить у продавца справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт для того, чтобы избежать нежелательных обременений от предыдущих собственников жилплощади, сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Важно это сделать, потому что при переходе права собственности на квартиру к новому владельцу переходят обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества. Это включает в себя и неуплаченные взносы (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

Получить справку можно двумя способами:

  1. Посетить Фонд капитального ремонта в городе Псков на улице Петровская, дом 51, 5 этаж, кабинка для приема граждан.
  2. Отправить запрос на электронную почту Регионального оператора info@fkr60.ru или написать в личные сообщения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026