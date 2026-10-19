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Россияне столкнулись с блокировками маткапитала на строительство домов

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Российские семьи столкнулись с отказами Социального фонда России (СФР) при попытке направить средства материнского капитала на строительство, реконструкцию жилых домов или компенсацию уже понесенных затрат.

Коллизия возникла после вступления в силу Федерального закона № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…».

Документ скорректировал юридические формулировки видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков: вместо привычных категорий «ведение садоводства» и «ведение огородничества» закон закрепил формулировки «ведение гражданами садоводства для собственных нужд» и «ведение гражданами огородничества для собственных нужд».

Однако в базовом приказе Росреестра, утверждающем общегосударственный классификатор ВРИ, соответствующие изменения до сих пор отсутствуют. В результате возник правовой вакуум, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что ситуация блокирует реализацию одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Юристы подчеркивают необходимость срочной гармонизации подзаконных актов Росреестра с федеральными нормами либо выпуска официальных межведомственных разъяснений СФР, допускающих эквивалентность старых и новых наименований ВРИ до актуализации классификатора.

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