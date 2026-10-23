Псковский застройщик избежал выплаты 436 тысяч рублей за дефекты квартиры

Псковский областной суд оставил в силе решение о взыскании с компании «Новые Горизонты 6» стоимости устранения недостатков квартиры и компенсации морального вреда с учётом установленного законом ограничения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Участник долевого строительства приобрёл квартиру по договору с ООО «Новые Горизонты 6» и принял её по акту в декабре 2023 года. В течение гарантийного срока он обнаружил недостатки, которые препятствовали нормальной эксплуатации жилья. Претензию об их устранении застройщик оставил без удовлетворения.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, дефекты возникли из-за несоблюдения нормативных требований при проведении строительных и отделочных работ. Они не были связаны с эксплуатацией квартиры. Стоимость устранения недостатков оценили в 436 744,14 рубля.

Псковский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с застройщика 161 352,77 рубля на устранение строительных недостатков, что составляет 3% от цены договора долевого участия, а также 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. В требованиях о взыскании неустойки и штрафа суд отказал.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда согласилась с этим решением. В суде указали, что часть 4 статьи 10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» ограничивает общую сумму взыскания с застройщика тремя процентами от цены договора.

Изменения вступили в силу 1 января 2025 года и распространяются на правоотношения по договорам, заключённым как до, так и после этой даты, в части прав и обязанностей, возникающих после вступления закона в силу. Неустойка и штраф также включаются в установленный лимит.

По итогам рассмотрения апелляции решение Псковского районного суда оставлено без изменения, жалоба застройщика — без удовлетворения.