Политика

Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта

Псковская Лента Новостей представляет итоговую публикацию проекта «100 самых влиятельных псковичей». Напомним, старт масштабному исследованию, призванному сделать псковскую региональную политику более публичной и открытой, был дан 1 октября. Начиная работу, мы ставили задачей сформировать и представить широкой общественности рейтинг наиболее влиятельных персон. Проведение такого исследования представляется особенно актуальным с учетом перемен в жизни Псковской области и ротации региональных политической и административной элит.

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Как мы считали?

На первом этапе редакция Псковской Ленты Новостей обратилась к своим читателям с предложением выдвинуть кандидатуры для включения в список наиболее влиятельных персон. В течение месяца было получено более 500 предложений.

В лонг-лист участников проекта вошли сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители и сотрудники промышленных предприятий, предприниматели, представители общественных организаций и гражданские активисты, бизнесмены, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, религиозные деятели, представители других сфер.

На втором этапе рабочая группа с привлечением экспертов сформировала список из 100 наиболее влиятельных участников.

Что такое влияние? Это не оценка деятельности или уровень доверия/недоверия. Это возможность оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

Имена ста отобранных участников проекта были включены в анкету для голосования. С предложением войти в Общественный экспертный совет и заполнить анкету редакция ПЛН обратилась к более чем 200 экспертам, представляющим все 26 муниципальных образований Псковской области, — представителям органов государственной власти и местного самоуправления, активистам политических партий, членам Общественной палаты Псковской области, руководителям и ведущим сотрудникам редакций СМИ. Им было предложено оценить степень влиятельности участников проекта по пятибалльной шкале (где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние).

В общей сложности редакцией было получено порядка 150 заполненных анкет. Консолидированная оценка влиятельности участников проекта стала основой для формирования итогового рейтинга. По итогам исследования персоналии распределились по группам «Очень сильное влияние» (средняя оценка - более 4,5 баллов), «Сильное влияние» (более 4), «Среднее влияние» (более 3), «Слабое влияние» (более 2) и «Незначительное влияние» (более 1).

«Чьи в лесу шишки?»

Итоги проведенного нами исследования однозначно свидетельствуют: наиболее влиятельными персонами, по мнению экспертов, являются руководители органов государственной власти и правящей партии. В частности, в список 100 участников проекта вошли 17 сотрудников администрации Псковской области, лидером рейтинга стал губернатор Михаил Ведерников. Кроме него, места в ТОП-20 заняли три заместителя главы областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатор Андрей Турчак занял второе место, лидер единороссов Псковской области, спикер регионального парламента Александр Котов — третье, член президиума Генсовета ЕР, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский - четвертое.

Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак

В верхней части списка преобладают представители партии власти. Всего из ста участников проекта членами партии «Единая Россия» являются более 40 человек. Для сравнения: членов КПРФ в списке пятеро, представителей «Яблока» - трое, «Справедливой России» - двое, членов ЛДПР и «Родины» - по одному. При этом большинство представителей оппозиционных партий отнесены экспертами к группам со средним, слабым и незначительным влиянием и занимают места в нижней части списка.

Результаты исследования показывают, что в настоящее время в Псковской области нет богатой палитры общественно-политических сил и широкого круга лиц, которые оказывали бы серьезное влияние на принятие решений. Наблюдается значительный дисбаланс, проще говоря - перекос в сторону представителей органов власти (прежде всего, исполнительной) и правящей партии.

Представители же иных групп (лидеры региональных отделений оппозиционных партий, представители общественных объединений, главы муниципальных образований, депутаты и др.), по мнению экспертов, не могут быть отнесены к лидерам рейтинга влияния.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов

Если сравнивать нынешнюю картину с той, что наблюдалась в конце 1990-х, когда в Псковской области регулярно проводились подобные исследования, то тогда расклад был значительно более «многополярным». Двадцать лет назад, по результатам аналогичных исследований аналитического бюро «Социофокус», лидером рейтинга влияния в Псковской области являлся спикер областного Собрания Юрий Шматов, места в группе лидеров занимали мэры Пскова и Великих Лук (соответственно Александр Прокофьев и Алексей Мигров), заместитель председателя областного Собрания — один из лидеров оппозиции (Геннадий Бубнов) и вице-губернатор (Виктор Васенькин), сам же глава администрации области (Евгений Михайлов) занимал только шестое место. Ныне представить подобное невозможно.

Сегодня позицию той или иной персоны в рейтинге определяет, прежде всего, место во властной вертикали, а не уровень поддержки на выборах, страницы биографии, наличие значительных финансовых или иных ресурсов и т.д.

Более ¾ списка самых влиятельных людей региона живут и работают в Пскове. В отличие от 1990-х, когда в региональной политике была целая когорта великолучан, сейчас представителей «южной столицы» в сотне самых влиятельных можно пересчитать по пальцам (это Александр и Николай Козловские, Сергей Гусев, Игорь Чевжик, Дмитрий Матвеев, Аркадий Мурылев).

Кроме Великих Лук, из муниципальных образований области на «карте влиятельности» представлены Порхов (Виктор Степанов), Остров (Дмитрий Быстров), Струги Красные (Александр Волков, Юрий Шматов), Пушкинские Горы (Георгий Василевич), Гдов (Александр Конашенков), Псковский район (Наталья Федорова).

Группы Количество Персоналии Депутаты Псковского областного Собрания 18 (в том числе 7 на профессиональной основе) Александр Котов, Виктор Антонов, Борис Полозов, Лев Шлосберг, Петр Алексеенко, Антон Минаков, Владимир Яников (все - на профессиональной основе), Ульяна Михайлова, Ян Лузин, Алексей Севастьянов, Юрий Сорокин, Наталья Мельникова, Анатолий Копосов, Анатолий Тиханов, Виктор Остренко, Владимир Панченко, Дмитрий Михайлов, Марина Борисенкова Сотрудники администрации Псковской области 17 Михаил Ведерников, Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Николай Цветков, Оксана Иванова, Нинель Салагаева, Александр Седунов, Сергей Дмитриев, Армен Мнацаканян, Сергей Грахов, Марина Гаращенко, Евгений Шапкин, Олег Добрынин, Наталья Плявинская, Николай Романов, Елена Яковлева, Александр Кузнецов (уволен в декабре) Руководители органов местного самоуправления и муниципальных предприятий, муниципальные депутаты 14 Александр Братчиков, Николай Козловский, Иван Цецерский, Сергей Гусев, Виктор Степанов, Дмитрий Быстров, Александр Коновалов, Игорь Чевжик, Александр Волков, Елена Полонская, Наталья Федорова, Константин Болотин, Александр Конашенков, Олег Брячак. Бизнесмены 16 Михаил Кузнецов, Ян Лузин, Алексей Севастьянов, Олег Брячак, Юрий Сорокин, Михаил Гавунас, Александр Колпаков, Николай Загоруй, Игорь Савицкий, Николай Рассадин, Анатолий Тиханов, Елена Косенкова, Владимир Панченко, Денис Иванов, Дмитрий Матвеев, Александр Конашенков. «Силовики» 6 Сергей Белов, Юрий Инстранкин, Алексей Кальян, Игорь Каплий, Петр Крупеня, Игорь Иванов Педагоги, выходцы из сферы образования 6 Вера Емельянова, Владимир Яников, Марина Махотаева, Наталья Федорова, Андрей Царев, Юрий Демьяненко Судьи 2 Валерий Кондратьев, Федор Тимаев Врачи, выходцы из сферы здравоохранения 3 Виктор Антонов, Сергей Гусев, Галина Неваленная Медиаменеджеры 2 Александр Машкарин, Наталья Юрченко Религиозные деятели 1 Митрополит Тихон

Партийность

Партии Количество Персоналии Единая Россия 41 Михаил Ведерников, Андрей Турчак, Александр Котов, Александр Козловский, Вера Емельянова, Александр Братчиков, Александр Борисов, Николай Козловский, Максим Жаворонков, Иван Цецерский, Татьяна Баринова, Елена Бибикова, Николай Цветков, Виктор Антонов, Борис Полозов, Ян Лузин, Алексей Севастьянов, Александр Кузнецов, Юрий Сорокин, Сергей Гусев, Александр Колпаков, Юрий Демьяненко, Наталья Мельникова, Владимир Яников, Андрей Карпов, Виктор Степанов, Александр Седунов, Анатолий Тиханов, Елена Косенкова, Дмитрий Быстров, Сергей Дмитриев, Виктор Остренко, Денис Иванов, Александр Коновалов, Олег Добрынин, Игорь Чевжик, Константин Болотин, Марина Борисенкова, Александр Волков, Елена Полонская, Наталья Федорова. КПРФ 5 Петр Алексеенко, Владимир Никитин, Анатолий Копосов, Дмитрий Михайлов, Аркадий Мурылев. Яблоко 3 Лев Шлосберг, Александр Конашенков, Николай Кузьмин Справедливая Россия 2 Олег Брячак, Владимир Панченко ЛДПР 1 Антон Минаков Родина 1 Константин Вилков Беспартийные (либо о партийности которых неизвестно) 47 Сергей Белов, Андрей Калинин, Юрий Инстранкин, Алексей Кальян, Ульяна Михайлова, Ольга Милонаец, Михаил Кузнецов, Игорь Каплий, Оксана Иванова, Валерий Кондратьев, Нинель Салагаева, Петр Крупеня, митрополит Тихон, Михаил Гавунас, Владимир Зубов, Николай Загоруй, Игорь Савицкий, Николай Рассадин, Дмитрий Шахов, Михаил Иванов, Анна Тарасенко, Армен Мнацаканян, Александр Васильев, Шматов, Месхиев, Юрченко, Машкарин, Грахов, Махотаева, Тесля, Тимаев, Токарев, Матвеев, Гаращенко, Шапкин, Василевич, Игорь Иванов, Наталья Плявинская, Николай Романов, Наталия Соколова, Светлана Степанова, Ольга Торбич, Галина Неваленная, Анатолий Мультах, Андрей Царев, Елена Яковлева, Андрей Лебедев.

В списке ста наиболее влиятельных персон Псковской области 78 мужчин и 22 женщины.

В целом список ста наиболее влиятельных персон Псковской области выглядит следующим образом.

№№ Фамилия, имя, отчество Должность / статус Рейтинг 1 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 4,75 2 Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации 4,69 3 Котов Александр Алексеевич Председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 4,52 4 Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы от Псковской области, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 4,44 5 Тихон (в миру Шевкунов Георгий Александрович) Митрополит Псковский и Порховский 4,42 6 Емельянова Вера Васильевна Первый заместитель губернатора Псковской области 4,35 7 Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова 4,28 8 Белов Сергей Дмитриевич Прокурор Псковской области 4,25 9 Борисов Александр Александрович Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», до 2017 года — член Совета Федерации от Псковской области 4,22 10 Михайлова Ульяна Александровна Председатель Псковского областного Совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания 4,18 11 Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки 4,15 12 Жаворонков Максим Константинович Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», бывший заместитель губернатора Псковской области 4,08 13 Калинин Андрей Николаевич Главный федеральный инспектор по Псковской области 4,02 14 Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова 3,98 15 Инстранкин Юрий Николаевич Начальник Управления МВД России по Псковской области 3,89 16 Бибикова Елена Васильевна Член Совета Федерации от Псковской области 3,81 17 Кальян Алексей Иванович Начальник Управления ФСБ по Псковской области 3,75 18 Баринова Татьяна Алексеевна Заместитель губернатора — начальник Главного финансового управления Псковской области 3,72 19 Милонаец Ольга Викторовна Начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области 3,71 20 Цветков Николай Юрьевич Заместитель губернатора Псковской области 3,65 21 Антонов Виктор Васильевич Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 3,62 22 Полозов Борис Геннадьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 3,6 23 Шлосберг Лев Маркович Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» 3,52 24 Кузнецов Михаил Варфоломеевич Бывший губернатор Псковской области 3,5 25 Лузин Ян Вячеславович Бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания 3,44 26 Каплий Игорь Григорьевич Командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии 3,4 27 Севастьянов Алексей Анатольевич Бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания 3,4 28 Иванова Оксана Игоревна Заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - начальник управления внутренней политики 3,33 29 Кондратьев Валерий Николаевич Председатель Псковского областного суда 3,25 30 Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» 3,23 31 Салагаева Нинель Александровна Заместитель губернатора Псковской области 3,22 32 Крупеня Петр Николаевич Руководитель Следственного управления СК РФ по Псковской области 3,2 33 Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 3,2 34 Алексеенко Петр Васильевич Первый секретарь областного отделения КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат Псковского областного Собрания 3,16 35 Гусев Сергей Георгиевич Первый заместитель главы г. Великие Луки 3,15 36 Гавунас Михаил Савельевич Бизнесмен, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 3,12 37 Васильев Александр Николаевич Депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»), лидер общественного движения «Убитые дороги» 3,1 38 Зубов Владимир Анатольевич Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области 3,1 39 Никитин Владимир Степанович Член ЦК КПРФ, лидер движения «Русский лад» 3,05 40 Кузнецов Александр Викторович Бывший заместитель губернатора Псковской области 3,04 41 Колпаков Александр Сергеевич Бизнесмен 3,04 42 Демьяненко Юрий Анатольевич Бывший ректор Псковского государственного университета 3,01 43 Загоруй Николай Иванович Бизнесмен 2,95 44 Савицкий Игорь Николаевич Бизнесмен, бывший депутат Псковского областного Собрания 2,9 45 Рассадин Николай Юрьевич Бизнесмен, общественный деятель 2,81 46 Мельникова Наталья Геннадьевна Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания 2,79 47 Шахов Дмитрий Владимирович Уполномоченный по правам человека в Псковской области 2,76 48 Яников Владимир Николаевич Депутат Псковского областного Собрания депутатов 2,75 49 Иванов Михаил Александрович Председатель избирательной комиссии Псковской области 2,72 50 Карпов Андрей Иванович Руководитель исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 2,68 51 Копосов Анатолий Петрович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель областной общественной организации «Дети войны» 2,68 52 Тарасенко Анна Владимировна Директор Псковского отделения «Сбербанка» 2,66 53 Степанов Виктор Николаевич Глава Порховского района 2,63 54 Седунов Александр Всеволодович Начальник Государственного управления образования Псковской области 2,61 55 Тиханов Анатолий Владимирович Бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания 2,59 56 Косенкова Елена Александровна Председатель Псковского областного отделения Союза пенсионеров РФ, директор швейной фабрики «Славянка» 2,55 57 Минаков Антон Александрович Бывший координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов 2,55 58 Быстров Дмитрий Михайлович Глава Островского района 2,53 59 Дмитриев Сергей Сергевич Руководитель аппарата администрации Псковской области 2,49 60 Мнацаканян Армен Липаритович Руководитель Государственного управления социальной защиты населения Псковской области 2,47 61 Шматов Юрий Анисимович Бывший председатель Псковского областного Собрания депутатов 2,45 62 Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 2,45 63 Месхиев Дмитрий Дмитриевич Кинорежиссер, художественный руководитель Псковского театра драмы, бывший руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области 2,41 64 Панченко Владимир Юрьевич Бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания 2,4 65 Иванов Денис Олегович Бизнесмен, депутат Псковской городской думы (фракция «Единая Россия») 2,4 66 Юрченко Наталья Александровна Директор государственной телерадиокомпании «Псков» 2,4 67 Машкарин Александр Юрьевич Директор государственного медиахолдинга Псковской области 2,33 68 Грахов Сергей Сергеевич Руководитель комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ 2,31 69 Махотаева Марина Юрьевна Врио ректора Псковского государственного университета 2,3 70 Тесля Николай Николаевич Председатель Совета Псковского областного потребительского союза 2,28 71 Тимаев Федор Иванович Председатель арбитражного суда Псковской области 2,28 72 Токарев Сергей Игоревич Руководитель Управления ФНС по Псковской области 2,22 73 Матвеев Дмитрий Викторович Бизнесмен, бывший депутат Псковского областного Собрания 2,21 74 Коновалов Александр Викторович Заместитель главы администрации Пскова 2,17 75 Чевжик Игорь Юрьевич Глава администрации города Великие Луки 2,15 76 Болотин Константин Васильевич Директор МП г.Пскова «Горводоканал» 2,15 77 Гаращенко Марина Валерьевна Руководитель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области 2,1 78 Шапкин Евгений Юрьевич Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области 2,1 79 Василевич Георгий Николаевич Директор государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» 2,08 80 Добрынин Олег Владимирович Руководитель Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области 2,08 81 Иванов Игорь Алексеевич Руководитель Управления Росгвардии по Псковской области 2,08 82 Конашенков Александр Алексеевич Фермер, депутат Гдовского районного собрания 2,05 83 Михайлов Дмитрий Юрьевич Второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания 2,01 84 Плявинская Наталья Германовна Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области 2 85 Борисенкова Марина Эдуардовна Председатель Псковской областной организации инвалидов, депутат Псковского областного Собрания 1,97 86 Волков Александр Анатольевич Глава Струго-Красненского района 1,95 87 Полонская Елена Александровна Заместитель главы города Пскова 1,88 88 Романов Николай Александрович Начальник государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области 1,72 89 Соколова Наталия Викторовна Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области 1,64 90 Степанова Светлана Викторовна Начальник Псковской таможни 1,62 91 Мурылев Аркадий Анатольевич Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, член КПРФ 1,54 92 Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского района 1,5 93 Торбич Ольга Владимировна Директор особой экономической зоны «Моглино» 1,46 94 Неваленная Галина Ивановна Член Общественной палаты Псковской области, главный врач Псковской городской поликлиники 1,4 95 Мультах Анатолий Иосифович Председатель Общественной палаты Псковской области 1,21 96 Царев Андрей Михайлович Член Общественной палаты Российской Федерации 1,21 97 Яковлева Елена Александровна Председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия 1,2 98 Вилков Константин Владимирович Руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» 1,16 99 Кузьмин Николай Александрович Активист регионального штаба Алексея Навального, член партии «Яблоко» 1,12 100 Лебедев Андрей Михайлович Председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 1,05

Редакция ПЛН планирует проводить подобные исследования регулярно.Завершая реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей», мы хотели бы выразить благодарность всем, кто проявили к нему интерес и участвовали в его реализации на различных этапах.

Александр Савенко