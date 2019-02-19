Политика

Иван Цецерский: Если с главы города спрашивают за городское хозяйство, дайте ему право самостоятельно назначать сити-менеджера

«Если мы спрашиваем с главы города за городское хозяйство, дайте ему право назначить самостоятельно главу администрации и разделять в полной мере эту ответственность. Вот это будет справедливо», - такое мнение высказал глава города Пскова Иван Цецерский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, на совещании 22 февраля по вопросам содержания улично-дорожной сети Пскова губернатор региона Михаил Ведерников высказал критические замечания в адрес главы города Ивана Цецерского, уличив его в ненадлежащем контроле за работой дорожных подрядчиков. При этом никаких персональных претензий в адрес сити-менеджера Александра Братчикова высказано не было.

Комментируя этот факт в эфире радиостанции, Иван Цецерский заметил: «Если мы спрашиваем с главы города за городское хозяйство, дайте ему право назначить самостоятельно главу администрации и разделять в полной мере эту ответственность. Вот это будет справедливо».

Кроме того, он предложил отказаться от двуглавой системы местного самоуправления в Пскове, при которой существует глава города и подотчетный ему глава администрации города. «Я еще губернатору Андрею Турчаку говорил, и сейчас Михаилу Ведерникову, и хочу еще раз повторить: если система управления в городе, при которой глава города избирается из состава депутатов, а глава администрации - по конкурсу как сити-менеджер, по сути предлагаемый губернатором, не оправдывает себя, то надо такую модель менять. Давайте ее менять», - подчеркнул Иван Цецерский, заметив, что нужно внести соответствующие изменения в областное законодательство.

«Нужно, чтобы был глава муниципального образования без двуглавости - давайте это делать. Если нужно, чтобы он избирался всенародно или по конкурсу и был высшим должностным лицом - мэром города, пожалуйста, давайте это делать», - добавил гость студии.

Примеров, когда города уходят от двуглавой модели местного самоуправления, в России, по его словам, масса.