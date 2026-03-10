Алексей Севастьянов об участии в выборах: Задора в глазах у меня хватает

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов планирует участвовать в грядущей выборной кампании. Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что у него накоплен большой багаж вопросов, с которыми к нему обращаются избиратели.
«Мы много говорим о Народной программе, но я хочу нести ответственность в региональном масштабе. Если в каждом регионе звенья цепи будут работать верно, то механизм будет работать хорошо. Я пойду с тем багажом, который у меня накоплен. Я активно общаюсь в соцсетях, у меня потрясающее общение с гражданам. Количества поставленных задач на ближайшие лет 5 вперед хватит. Я не успеваю прийти в каждый двор, но люди, которые приходят на приемы, получают положительный результат. Остальных вопросов у меня более чем достаточно», – подытожил Алексей Севастьянов.
Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.
