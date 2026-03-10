Алексей Севастьянов об участии в выборах: Задора в глазах у меня хватает

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов планирует участвовать в грядущей выборной кампании. Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Задора в глазах у меня хватает. Вопросы, которые я видел, будучи председателем комитета, и пути их решения вижу четко. Я понимаю, что мог бы еще принести пользу гражданам и области. Мы – единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Если появится кто-то посильнее меня – придется уступить. Партию "Единая Россия" всегда представляли сильные личности, которые четко понимают, что надо делать, за что отвечает депутат и какую ответственность несет. Если ты идешь по одномандатному округу – за тебя отдают голоса тысячи людей. Эту ответственность надо понимать. Поэтому я собираюсь участвовать, я этого не скрываю. Вызовов много, решение по ним должно быть взвешенным. Если будет кто-то с более здравым подходом, то придется уступить дорогу», – сказал Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что у него накоплен большой багаж вопросов, с которыми к нему обращаются избиратели.

«Мы много говорим о Народной программе, но я хочу нести ответственность в региональном масштабе. Если в каждом регионе звенья цепи будут работать верно, то механизм будет работать хорошо. Я пойду с тем багажом, который у меня накоплен. Я активно общаюсь в соцсетях, у меня потрясающее общение с гражданам. Количества поставленных задач на ближайшие лет 5 вперед хватит. Я не успеваю прийти в каждый двор, но люди, которые приходят на приемы, получают положительный результат. Остальных вопросов у меня более чем достаточно», – подытожил Алексей Севастьянов.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.