 
Политика

Алексей Севастьянов об участии в выборах: Задора в глазах у меня хватает

0

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов планирует участвовать в грядущей выборной кампании. Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Задора в глазах у меня хватает. Вопросы, которые я видел, будучи председателем комитета, и пути их решения вижу четко. Я понимаю, что мог бы еще принести пользу гражданам и области. Мы – единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Если появится кто-то посильнее меня – придется уступить. Партию "Единая Россия" всегда представляли сильные личности, которые четко понимают, что надо делать, за что отвечает депутат и какую ответственность несет. Если ты идешь по одномандатному округу – за тебя отдают голоса тысячи людей. Эту ответственность надо понимать. Поэтому я собираюсь участвовать, я этого не скрываю. Вызовов много, решение по ним должно быть взвешенным. Если будет кто-то с более здравым подходом, то придется уступить дорогу», – сказал Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что у него накоплен большой багаж вопросов, с которыми к нему обращаются избиратели.

«Мы много говорим о Народной программе, но я хочу нести ответственность в региональном масштабе. Если в каждом регионе звенья цепи будут работать верно, то механизм будет работать хорошо. Я пойду с тем багажом, который у меня накоплен. Я активно общаюсь в соцсетях, у меня потрясающее общение с гражданам. Количества поставленных задач на ближайшие лет 5 вперед хватит. Я не успеваю прийти в каждый двор, но люди, которые приходят на приемы, получают положительный результат. Остальных вопросов у меня более чем достаточно», – подытожил Алексей Севастьянов.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026