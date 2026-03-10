Алексей Севастьянов об изменениях, мотивации и нынешней депутатской работе

Депутатская деятельность Алексея Севастьянова («Единая Россия») в Псковском областном Собрании началась в 2007 году, когда он был избран депутатом четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3. В 2021 году он также стал председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. О том, как менялась ситуация в городе, сохранилась ли у него мотивация работать дальше и чем запомнились эти годы, парламентарий рассказал в интервью на радио ПЛН FM.

– Алексей Анатольевич, в последние годы деятельность в региональном парламенте – это ваша основная работа. Возникает вопрос о сохранении желания этим заниматься. О том, какая мотивация присутствует сейчас и что заставляет вас продолжать эту работу? Расскажите об этом.

– Если оглянуться назад, это практически 20 лет жизни. Когда посвящаешь себя делу, накапливаешь опыт: это и достижения, и ошибки, неудачи, разочарования, но также восторг и радость победы. Анализируя последний созыв, особенно с 2021 года, когда я возглавил комитет в областном Собрании и полностью погрузился в депутатскую работу, я сделал для себя вывод: если раньше я просто был депутатом, то теперь по-настоящему им стал. Потому что нагрузка возросла в разы, а ответственность увеличилась кратно.

У меня не опускаются руки. Я понял, что могу принести пользу, что добиться результата за один день нереально – эта работа требует детальной «вчитки» в документы, глубокого понимания ситуации и проблем. Определить вектор движения уже занимает много времени, не говоря о достижении результата. Но когда это получается, ты чувствуешь, что действительно влияешь на ситуацию, помогаешь её исправить. И когда видишь, что твои усилия начинают работать, это приносит искреннее внутреннее удовлетворение.

– Скажите, пожалуйста, а что самое сложное в работе депутата, в данном случае регионального парламентария, депутата областного Собрания?

– Знаете, если вернуться в 2007 год, когда я впервые был избран по одномандатному округу, то и граждане, и я сам поначалу путались в разграничении полномочий: чем отличается городской депутат от областного, как правильно выстраивать работу и кто за что отвечает. Зоны ответственности чётко разделены, но в мой областной округ входят четыре городских. И когда удаётся наладить чёткое взаимодействие, создать слаженную команду – это дорогого стоит. Если это получается – то это, безусловно, удача.

– Как у вас складывалась работа с городскими депутатами?

– На моём пути мне отчасти везло с коллегами. Но если говорить просто и доходчиво: задача областного депутата – насытить округ финансовыми ресурсами, найти решения проблем – будь то коммунальная сфера или капремонт – и создать для этого условия. А городские депутаты уже должны грамотно распределить эти средства и возможности.

– Вам удавалось все эти годы решать эту задачу депутата областного Собрания, о которой вы сказали?

– Могу сказать честно: «пятёрку» я бы себе за это не поставил. Если говорить откровенно, то, наверное, «четыре» с большим минусом или «три» с плюсом. Потому что каждый городской депутат в первую очередь отстаивает интересы своего округа. И когда понимаешь, что средств не всегда хватает на всё, ты, будучи областным депутатом, уже не можешь влиять на окончательное распределение денег по дворам и улицам.

– А что бы вы могли назвать в качестве своего основного достижения за время работы в областном Собрании? Что удалось сделать? Какую или какие проблемы избирателей удалось решить в глобальном смысле?

– Я бы всё равно делил эти достижения по созывам, потому что сравнивать их сложно: менялась страна, менялась жизнь, трансформировалась и внешнеполитическая ситуация. Если говорить о маленьких победах 2007–2012 годов – тогда мы пришли во дворы и начали устанавливать детские площадки, это было ноу-хау. Затем появились стадионы в районах, спорт начал оживать – мы обратили на это внимание. Следующим этапом, в период 2012–2016 годов, пришло понимание: за всё созданное нужно нести ответственность, содержать и поддерживать в должном виде. Площадок стало больше, дворы преобразились.

На протяжении всего времени были достижения значимые и не очень. Но если сравнить город сегодня и город 20 лет назад – это уже два разных города. И по качеству, и по комфорту. Молодое поколение, наверное, этого не помнит, а мы прекрасно знаем: даже центральные улицы выглядели иначе, далеко не так, как сейчас. В 2012 году мы могли только мечтать о подсветке Кремля. А сегодня у нас подсвечивается множество зданий. Городом хочется только гордиться.

Беседовал Александр Савенко