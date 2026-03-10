Алексей Севастьянов: Шквал информации в 90-е годы был просто безумием

Современным законодателям не присущи такие эмоциональные «всплески» в публичной плоскости, которые были привычны в 90-х годах прошлого века. Об этом старожил регионального парламента, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

По словам парламентария, в 90-е годы выступления политиков действительно были более яркими, тому было несколько причин.

«В первую очередь, это голод, эмоциональный голод, который присутствовал в 90-е годы, когда людям просто разрешили говорить все. Со временем что-то отсеивалось. Люди со всего этого шквала услышанного начинали подчеркивать для себя более грамотных людей. Тех же хозяйственников, более смелых политиков. В принципе тот шквал информации, который свалился в 90-е годы, это просто было какое-то безумие. И в принципе оно потихоньку не то, что утихало, а просто в тот момент люди должны были высказаться за целое десятилетие. Информации открывалось очень много. Там страна менялась, страна перестраивалась. И все это давало такой большой информационный поток», - пояснил Алексей Севастьянов.

Со временем ситуация стабилизировалась и упорядочилась, продолжил депутат и отметил, что сравнивать поведение политиков сегодня и в 90-е годы сложно из-за разности контекста.