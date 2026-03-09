Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
«Постскриптум»: «Депутатский светофор» и концессия как панацея от проблем ЖКХ
Основные темы программы сегодня:
- Война идет – туристы отдыхают: псковичи не торопятся возвращаться с Ближнего Востока
- 6 месяцев до выборов: время «Депутатского светофора» - кто в обойме, кто навылет?
- Экзамен по истории как допуск к ОГЭ – очередная новация в образовании
- Является ли передача коммунальных предприятий в частные руки через концессию - панацеей в решении проблем ЖКХ?
- В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.
Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.